Главный советник Трампа по Ближнему Востоку покинул свой пост

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Главный советник президента США по вопросам Ближнего Востока из Совета национальной безопасности Дерек Харви покинул свой пост, передает агентство Рейтер.

Пресс-секретарь СНБ Майкл Энтон подтвердил данную информацию и отметил, что советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер "ценит службу Дерека Харви".

"Администрация работает с полковником Харви, чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть наилучшим образом использован", — сказал Энтон.

Агентство отметило, что уход Харви из СНБ произошел на фоне сложившихся противоречий внутри Белого дома по главным вопросам, включая Сирию, Иран и Ирак.

Харви был выдвинут на пост советника предшественником Герберта Макмастера — Майклом Флинном. Флинн покинул Белый дом в феврале на фоне разразившегося в Штатах скандала из-за его контактов с российским послом Сергеем Кисляком. Флинн признал, что предоставил президентской администрации неполные сведения о контактах с главой российской дипмиссии. В Кремле тогда заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но содержание их беседы было передано неверно.

По информации Foreign Policy, Харви выступал за проведение жесткой линии в отношении Ирана и расширение американского присутствия в Сирии.

Как сообщает The Weekly Standard со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, у Харви были разногласия с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Глава Пентагона объяснил свою точку зрения Герберту Макмастеру, который, по данным издания, и объявил Харви об увольнении.