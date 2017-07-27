Соратник Саакашвили опасается, что его не пустят на Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Соратник бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе опасается, что его не пустят на Украину.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии Саакашвили украинского гражданства.

Он сообщил, что находится за пределами Украины, однако собирается в пятницу ночью вернуться в Киев.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.