Депутат Рады обнародовал заявление Саакашвили на получение гражданства

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обнародовал на своей странице в Facebook фотокопию страницы заявления экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства, согласно которому он утверждал, что не находится под уголовным преследованием.

Саакашвили покинул Грузию после того, как проиграл выборы в 2013 году. Он уехал из страны в день инаугурации нового президента. С тех пор правоохранительные органы Грузии разыскивают бывшего президента по нескольким обвинениям, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Согласно обнародованной фотокопии, Саакашвили подписал заявление, в котором указано, что "под судом и следствием на территории иностранных государств" он не находится. Также в заявлении указано, что Саакашвили уведомлен о возможности утраты гражданства в случае внесения в заявление неправдивых данных.

"Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно — то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал бы. Ключевое слово – честно", — считает Арьев.

Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией. Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.