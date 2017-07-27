Саакашвили решил провести время со своими родственниками в США

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала CNN, что считает необходимым провести время с семьей, у членов которой американское гражданство.

"Сейчас время побыть с семьей, они граждане США", — сказал Саакашвили в интервью телеканалу на замечание журналистки о том, что он теперь "человек без страны".

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

По оценке Саакашвили, лишение его украинского гражданства стало частью кампании властей в Киеве по устранению "политических конкурентов".

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.