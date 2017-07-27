Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по приглашению финского коллеги Саули Ниинистё посетил город Савонлинна и обсудил с ним вопросы сотрудничества, а также впервые публично высказался о возможных новых санкциях со стороны США.

Российский президент, комментируя эту тему, дал понять, что и терпению России, которая ведет себя сдержанно, может прийти конец и она ответит на "хамство". Путин назвал законопроект США попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе с особым цинизмом. Для главы Финляндии этот вопрос был не легким и не безболезненным.

После завершения официальной части программы визита Путин и Ниинистё на музейном пароходе подошли к крепости Олавинлинна, где в ожидании оперы "Иоланта" в постановке Большого театра продолжили общение в дружеском ключе.

Активизация отношений

Что касается непосредственно переговоров, то президенты обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в Арктике и диалог по безопасности на Балтике.

Давая оценку нынешнему состоянию отношений России и Финляндии, финский президент заявил об их активизации. По словам Ниинистё, в частности, речь идет об экономической сфере — рост товарооборота, увеличение туристического потока. По ряду направлений сотрудничества странам только предстоит активизировать сотрудничество, например, в рамках проекта "Северное измерение", который затормозился из-за санкций.

В свою очередь российский президент, касаясь экономического взаимодействия двух стран, отметил, что товарооборот между Россией и Финляндией в январе-мае 2017 года увеличился на 51%. По словам Путина, необходимо всячески содействовать сохранению этого темпа.

Обсуждались на переговорах Путина и Ниинистё и вопросы безопасности на Балтике. По итогам переговоров президент Финляндии подчеркнул необходимость постоянного диалога с Москвой по этому вопросу. Он напомнил, что на Балтике планируются большие военные учения — "Запад-2017" и учения "Аврора". По его словам, чтобы избегать нежелательных ситуаций в связи с учениями, "нам нужен постоянный диалог".

"И для того чтобы мы могли избегать вот таких последствий, таких ситуаций, которые наверное никто не желает видеть, нам нужен такой постоянный диалог. И хотелось бы, чтобы также здесь у нас в Финляндии обратили внимание на то, что не все так плохо, как может быть кажется, или как представляется, что были определенные подвижки тоже", — заявил Ниинистё.

По словам президента Финляндии, о необходимости проведения такого постоянного диалога свидетельствуют дискуссии, которые проходят в рамках рабочей группы ИКАО, где присутствуют представители государств Балтики.

В свою очередь Путин отметил, что Россия ценит сбалансированный подход Финляндии во внешней политике, считает это фактором стабильности на севере Европы.

"Мы высоко ценим стремление финских партнеров проводить независимую, сбалансированную внешнюю политику. Считаем это важным фактором стабильности на севере Европы. И, конечно, готовы продолжать диалог с Финляндией и всеми заинтересованными государствами по проблеме укрепления безопасности", — заявил российский президент.

Он также отметил, что Россия с уважением относится к нейтральной позиции ряда стран Балтии и готова к любым формам взаимодействия с ними.

На прошедших переговорах стороны также договорились наращивать сотрудничество в Арктике, в том числе, в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете, рассказал Путин.

Отношения России и Китая, учения на Балтике

В связи с проходящими в настоящий момент российско-китайскими учениями на Балтике "Морское взаимодействие-2017", на пресс-конференции прозвучал вопрос и на эту тему. Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая, в том числе военное, не направлено против третьих стран.

Глава российского государства отметил, что с помощью таких учений военные оттачивают свое мастерство, при этом РФ и КНР не создают никаких военных блоков.

"Мы не создаем ни военных блоков, ни военных союзов. В данном случае наши военные просто шлифуют свое мастерство, взаимодействуют друг с другом. И это, повторяю еще раз, хороший пример того, как нужно бы сотрудничать в любом регионе мира, в том числе и в районе Балтики", — отметил российский президент.

России придется ответить на хамство

На пресс-конференции вполне ожидаемо прозвучал вопрос на одну из самых обсуждаемых на сегодня тем — о возможности новых санкций США в отношении России. Комментируя эту тему, финский президент отметил, что предлагаемые новые санкции будут иметь последствия и для Евросоюза.

"Этот вопрос не легкий и не безболезненный для Европейского союза, поэтому необходимо приступить к переговорам между ЕС и США. Потому что эти предлагаемые санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран, не только для России", — сказал Ниинистё, отметив, что ЕС активно над этим работает.

В свою очередь российский президент отметил, что Россия в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент ей придется ответить на "хамство".

"Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", — сказал Путин. Он отметил, что ответ России на возможные новые санкции США будет зависеть от окончательного варианта законопроекта. При этом Путин подчеркнул, что Вашингтон уже давно провоцирует Москву.

"Мы не видели окончательного варианта еще, поэтому окончательных мнений на этот счет у нас тоже нет. Но мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать — то дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит основополагающим нормам международного права, дипломатическим отношениям", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Россия в случае, если законопроект будет принят.

По мнению российского лидера, законопроект США о новых санкциях против России является попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе; его принятие вызовет особые сожаления, поскольку это действия с особым цинизмом.

"Это явные попытки использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников в данном случае", — заявил Путин.

При этом он отметил, что санкции абсолютно незаконны с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Надежда на сотрудничество

Тем не менее российский президент выразил надежду, что нынешнему состоянию отношений России и США когда-нибудь придет конец и страны будут укреплять сотрудничество. По словам Путина, "мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там много здравомыслящих людей". Он выразил сожаление по поводу того, что российско-американские отношения приносятся в жертву решению внутриамериканских вопросов. Президент России назвал антироссийской истерией происходящее в США раскручивание темы возможного российского вмешательства в выборы президента.

"Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе, в данном случае борьбе президента (США Дональда) Трампа и его политических противников внутри США", — сказал Путин.

В любом случае, по словам Путина, российская сторона считает, что "что бы там ни происходило, в ближайшее время, в будущем стратегически мы обязательно должны выйти на какие-то элементы сотрудничества и договоренностей".

Российский лидер воздержался от каких-либо оценок избрания президентом США Дональда Трампа, отметив, что оценивать работу лидера США должен американский народ.

Круиз, опера и прием в замке

По завершении переговоров и пресс-конференции президенты России и Финляндии поучаствовали в круизе на музейном пароходе "Сайма" и прибыли к замку Олавинлинна.

Олавинлинна как самый северный в мире средневековый замок является важным памятником истории и архитектуры. Строительство замка началось еще в 1475 году для обороны восточных границ Швеции на случай войны с русской армии, крепость была достроена к концу XV века. Со временем около замка выросло поселение, которое в 1639 году и стало городом Савонлинна.

Замок сыграл важную роль в русско-шведской войне 1495-1497 годов. В 1714 году крепость в течение шести недель сопротивлялась осаде русских войск во время Северной войны. Ништадтский мир, заключенных по ее итогам в 1721 году, оставил Олавинлинну за Швецией, однако в 1743 году по условия Абоского мира крепость вместе со всей прилегающей областью отошла к России.

Пароход "Сайма", на котором прибыли президенты к замку, построен в 1893 году, в настоящее время он используется для экскурсий. Он принимал на своем борту членов российской императорской фамилии и Генерал-губернатора Великого княжеств Финляндского. В настоящее время пароход принадлежит Агентству транспорта Финляндии.

После водной прогулки российский президент принял участие в приеме от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна. На приеме сев за стол, президенты двух стран сразу начали оживленную дружескую беседу с помощью переводчиков. Затем встреча продолжилась без прессы.

После приема в замке, где в эти дни проходит международный фестиваль оперного искусства, президентам покажут оперу "Иоланта" в постановке Большого театра. После оперы у Путина и Ниинистё запланирована неформальная беседа.

Российский президент в четверг после официальных переговоров со своим коллегой заявил журналистам, что еще обсудит тему сирийского урегулирования с финским лидером в ходе нынешнего визита.