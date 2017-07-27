В Йемене задержали двоих из террористического списка "арабской четвёрки"

ДУБАЙ, 27 июл — РИА Новости. Йеменские службы безопасности задержали двух человек, включённых бойкотирующими Катар арабскими странами в недавно объявленный список связанных с терроризмом лиц и организаций, сообщает эмиратское издание The National.

Они были задержаны в провинции Хадрамаут. Оба состояли в местном совете, управлявшем портом Мукалла в 2015-2016 годах, когда он находился под контролем "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (группировка запрещена в РФ — ред.).

Также, по мнению Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, задержанные, имена которых не уточняются, были связаны с финансируемыми Катаром благотворительными организациями.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.