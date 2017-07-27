При падении самолета в Пицунде погибли трое россиян

СУХУМ, 27 июл — РИА Новости. В Пицунде разбился легкомоторный самолет, жертвами крушения стали трое россиян, в том числе ребенок, сообщил агентству Sputnik Абхазия начальник пресс-службы МЧС республики Мизан Ломия.

По его словам, самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо".

Ломия уточнил, что погибшие — это пилот из Самары Виталий Cеменов, 1970 года рождения, и два пассажира: житель Подмосковья Андрей Уголов, 1987 года рождения, и одиннадцатилетняя девочка.

Спасатели МЧС продолжают работу на месте крушения, добавил представитель спасательного ведомства. Российское посольство уточняет детали происшествия.