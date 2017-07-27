Эр-Рияд назвал отмену мер на Храмовой горе успехом своей дипломатии

ДУБАЙ, 27 июл — РИА Новости. Канцелярия короля Саудовской Аравии заявила, что отмена Израилем мер повышенной безопасности около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме является успехом дипломатии королевства, сообщает эмиратское информагентство WAM.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама.

По заявлению властей Саудовской Аравии, король Салман бен Абдельазиз Аль Сауд в течение последних дней провёл переговоры с рядом стран, включая США, чтобы они приложили усилия с целью не допустить закрытия мечети для мусульман и отмены ограничений на доступ в нее.

"Саудовская Аравия подтвердила право мусульман на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и свободного выполнения там своих религиозных обрядов",- заявили в канцелярии.

Согласно заявлению, королевство подтвердило "важность достижения справедливого урегулирования палестинской проблемы на основе арабской мирной инициативы, принципа "двух государств" и международного права".

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Отказавшись подниматься к мечетям Храмовой горы до полной отмены израильских мер контроля, палестинцы устраивали на иерусалимских улицах массовые молитвы, регулярно перерастающие в столкновения с полицией. В ежедневных протестах погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни.