Белый дом усомнился, что российские хакеры взломали Демпартию

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи усомнился, что хакеры из России могли взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии США, о чем заявили американские спецслужбы.

"Если бы русские действительно это взломали, то они, вероятно, были бы достаточно умны для того, чтобы не оставлять следов", — сказал Скарамуччи.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".