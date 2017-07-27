Wikileaks опубликовал секретные документы об инструментах кибершпионажа ЦРУ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Портал WikiLeaks в четверг опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ в рамках проекта Vault 7, новый пакет описывает работу нескольких инструментов кибершпионажа, использовавшихся ведомством.

Программы были разработаны в рамках проекта Imperial. Одна из них — Achilles — дает возможность хакерам получить доступ к образу диска операционной системы. Второй инструмент получил название Aeris, он предназначен для вывода данных с компьютеров. Третья программа — SeaPea — служит для сокрытия соединений, на которые передаются данные со взломанного компьютера.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).