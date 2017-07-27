Участников "майдана" и украинских силовиков изобразили на иконе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Михайловском Златоверхом соборе Киева освятили новую икону, на которой изображены украинские силовики и участники Майдана, сообщает телеканал "1+1".
По информации телеканала, идею создания иконы поддержали военные капелланы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.