Участников "майдана" и украинских силовиков изобразили на иконе

Сюжет украинского телеканала 1+1 об иконе с изображением участников майдана на экране монитора

Сюжет украинского телеканала 1+1 об иконе с изображением участников майдана на экране монитора

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Михайловском Златоверхом соборе Киева освятили новую икону, на которой изображены украинские силовики и участники Майдана, сообщает телеканал "1+1".

Икону "Покровительница украинских воинов" создал художник-иконописец Юрий Никитин. В верхней части образа он поместил Богоматерь, а внизу — "защитников Украины". К ним Никитин отнес одновременно князя Владимира Великого, гетмана Ивана Мазепу, казаков, участников "майдана" и бойцов, участвовавших в военных действиях в Донбассе.

По информации телеканала, идею создания иконы поддержали военные капелланы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.