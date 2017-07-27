Адвокат не исключает, что Саакашвили арестуют по возвращении на Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов не исключает, что бывшего грузинского лидера могут арестовать и экстрадировать в Грузию по возвращению на Украину.
Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.
"Его (Саакашвили) могут арестовать по прибытию на Украину непосредственно при прохождении паспортного контроля. Его могут экстрадировать в Грузию. Между Украиной и Грузией есть договор о правовой помощи, где четко предусмотрено, что лиц без гражданства могут выдавать. Тем более Грузия постоянно это требует", — сказал Богомазов РИА Новости в четверг.
По его словам, адвокаты Саакашвили завершают подготовку документов для обжалования указа Порошенко о лишении Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины. Иск будет подан сразу после соответствующего решения Саакашвили.