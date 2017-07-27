Адвокат не исключает, что Саакашвили арестуют по возвращении на Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов не исключает, что бывшего грузинского лидера могут арестовать и экстрадировать в Грузию по возвращению на Украину.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

"Его (Саакашвили) могут арестовать по прибытию на Украину непосредственно при прохождении паспортного контроля. Его могут экстрадировать в Грузию. Между Украиной и Грузией есть договор о правовой помощи, где четко предусмотрено, что лиц без гражданства могут выдавать. Тем более Грузия постоянно это требует", — сказал Богомазов РИА Новости в четверг.

По его словам, адвокаты Саакашвили завершают подготовку документов для обжалования указа Порошенко о лишении Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины. Иск будет подан сразу после соответствующего решения Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.