Юрист рассказал о шансах Саакашвили выиграть дело о лишении гражданства

КИЕВ, 27 — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может обжаловать лишение его гражданства Украины в украинском суде, с вероятностью 80% он выиграет это дело, заявила в четверг юрист из Одессы Ольга Черток, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили гражданства.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Оспорить можно все. У нас такой принцип, что любой человек может обратиться в суд за защитой своего права… Учитывая, что указ не опубликован, Саакашвили может спокойно, с вероятностью 80%, выиграть дело по отмене этого указа", — сказала адвокат РИА Новости.

Она полагает, что украинские власти также допустили нарушения процедуры выдачи гражданства Саакашвили. По словам юриста, при предоставлении гражданства Саакашвили был гражданином другой страны, что запрещено украинским законом. Кроме того, власти нарушили норму закона Украины о том, что гражданство не может быть предоставлено человеку, который объявлен в международный розыск, поскольку Саакашвили разыскивали власти Грузии.

Черток добавила, что жалобы о лишении гражданства на Украине относится к компетенции Высшего административного суда, позже его вердикт может быть обжалован в Верховном суде. "После этого он может спокойно идти в Европейский суд по правам человека, я думаю, там тоже будет очень интересное дело", — сказала юрист.

При этом она отметила, что после лишения гражданства Саакашвили юридических преград для его возвращения на Украину нет, так как лицо без гражданства и гражданин другой страны может проживать на территории Украины.

В то же время адвокат подчеркнула, что теперь Саакашвили не может принимать участие в выборах на политические должности на Украине. Однако он может возглавлять политическую партию, так как "в законе Украины нет нормы, что общественную организацию или партию не может возглавлять лицо без гражданства либо не гражданин Украины".

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.