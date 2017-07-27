В Египте пожизненно приговорили 58 человек за нападения на полицию

КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Уголовный суд Египта в четверг приговорил 58 подсудимых к пожизненному заключению за нападение на полицейский участок в провинции эль-Минья в 2013 году в период разгона акций протеста сторонников "Братьев-мусульман", сообщает новостной портал "Йоум7".

Еще пять человек получили по 15 лет тюрьмы, а семь подсудимых приговорены к срокам от десяти до семи лет заключения.

Все приговоренные обвинялись в причастности к деятельности запрещенной в Египте группировки "Братья-мусульмане", участии в беспорядках, нападениях на полицию и мирных граждан в 2013 году. Этот приговор может быть обжалован.