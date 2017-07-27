ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не должен был отказываться от грузинского паспорта, заявил в четверг журналистам действующий президент страны Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили украинского гражданства.
"Когда Саакашвили отказался от грузинского гражданства, я отметил, что это очень обидно. Человек, который дважды был президентом Грузии, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны", — сказал Маргвелашвили.
Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.