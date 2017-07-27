Маргвелашвили: Саакашвили не надо было отказываться от гражданства Грузии

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не должен был отказываться от грузинского паспорта, заявил в четверг журналистам действующий президент страны Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили украинского гражданства.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Когда Саакашвили отказался от грузинского гражданства, я отметил, что это очень обидно. Человек, который дважды был президентом Грузии, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны", — сказал Маргвелашвили.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.