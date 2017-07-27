Экс-глава Минюста Украины прокомментировал лишение Саакашвили гражданства

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что президент Петр Порошенко с нарушением конституции лишил гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили сообщил, что находится в США.

"Указ о лишении гражданства выдан с нарушением конституции Украины и закона "О гражданстве Украины". И конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще. Даже если при вступлении в гражданство Украины были какие-то ошибки, неточности, или скрыта какая-то информация. А это решение принято чисто по политическим мотивам", — сказал Лавринович РИА Новости в четверг.

По его словам, Саакашвили имеет полное право обжаловать это решение украинского президента в суде и будет иметь неплохие шансы выиграть дело.

Лавринович также отметил, что сейчас Саакашвили находится в статусе "лица без гражданства". В этом статусе он имеет право просить политическое убежище или статус беженца. Вместе с тем, Саакашвили находится в США абсолютно легально, даже после лишения его гражданства Украины. Однако Лавринович не стал прогнозировать, какие действия предпримут украинские власти в случае возвращения Саакашвили на Украину. "В данном случае право вообще не работает, поэтому дальнейшие действия будут такими, как решит глава государства. Прогнозировать достаточно сложно", — добавил Лавринович.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.