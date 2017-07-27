Путин о проекте новых санкций США: нас постоянно пытаются провоцировать

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Россия пока не сформировала окончательное мнение на счет законопроекта о новых санкциях США, так как он еще не принят, но Вашингтон уже давно провоцирует Москву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой.

"Мы не видели окончательного варианта еще, поэтому окончательных мнений на этот счет у нас тоже нет. Но мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать — то дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит основополагающим нормам международного права, дипломатическим отношениям", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Россия в случае, если законопроект будет принят.

Палата представителей конгресса США на этой неделе приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.