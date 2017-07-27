Санкции нарушают нормы ВТО, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Санкции против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права и нарушают нормы ВТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Санкции — то же самое, они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации (ВТО)", — сказал Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен пройти процедуру голосования в сенате, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.