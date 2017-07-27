Путин назвал санкции США попыткой использовать геополитические преимущества

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Законопроект США о новых санкциях против России является попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе; его принятие вызовет особые сожаления, поскольку это действия с особым цинизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это явные попытки использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников в данном случае", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

Российский президент добавил, что если законопроект о новых санкциях против РФ будет принят в США, это вызовет особые сожаления. "Если то же самое произойдет в данном случае, то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отягчающими обстоятельствами, и, как бы я сказал, с особым цинизмом", — сказал Путин.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".