Савченко прокомментировала лишение Саакашвили украинского гражданства

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Лишение украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является путем к восстановлению на Украине диктатуры и расправой над политическими оппонентами, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

По мнению Савченко, это решение является неконституционным.

"Считаю это актом и путем к восстановлению диктатуры в Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном положении государственной коррупции в нашей стране", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Она считает, что принятие соответствующего решения в момент, когда Саакашвили был за границей, является аморальным, а также серьезно ослабляет его юридическую защиту. "Такое решение президента будет иметь серьезные международные последствия, ведь при внешней агрессии ухудшение отношений со свободным миром будет дорого стоить Украине и украинцам", — заявила Савченко.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.