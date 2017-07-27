Проливные дожди затопили Гданьск

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Продолжающиеся со среды проливные дожди затопили польский Гданьск: местные жители вычерпывают воду из подвалов и ограждают дома мешками с песком, на дорогах образовались гигантские пробки, а Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил третий, высший уровень опасности для всего Поморского воеводства.

Как сообщают местные СМИ, уровень воды превышен в пяти из 49 размещенных в городе резервуаров, что создает потенциальную опасность затопления. В настоящее время экстренные службы установили на улицах города надувные заграждения, которые должны обезопасить строения в случае подъема уровня воды на улицах города, многие местные жители пытаются обезопасить дома своими силами. За вчерашний день спасатели ликвидировали более 200 подтоплений.

"Мы анализируем ситуацию, наблюдаем, что происходит, у нас есть помпы, поэтому мы будем своевременно реагировать, но прежде всего мы все с надеждой смотрим в небо", — заявил заммэра Гданьска Александр Дулкевич, которого цитирует радиостанция RMF.

По данным синоптиков, дожди в городе продолжатся как минимум до вечера четверга. Из-за ливней городские власти были вынуждены изменить маршруты движения общественного транспорта, некоторые улицы закрыты.