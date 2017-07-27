Правосудие по-пакистански: совет старейшин постановил изнасиловать девушку

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл – РИА Новости. Совет старейшин в пакистанской провинции Пенджаб постановил изнасиловать 16-летнюю девушку — это должно было стать наказанием за изнасилование, которое совершил ее брат, передает телеканал Geo TV. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Кардинал, казначей... педофил? Ватикан снова в центре сексуального скандала

Трагическая история началась 16 июля, когда 12-летняя жительница Музаффарабада, пригорода Мултана, подверглась нападению и изнасилованию. Через два дня местный панчаят (совет старейшин) постановил, что брат пострадавшей в отместку изнасилует 16-летнюю обвиняемого. Советы старейшин в Пакистане зачастую решают споры в сельской местности, где адвокаты не всегда доступны, да и не пользуются доверием.

Родители обеих девочек пожаловались на панчаят в кризисный центр полиции Мултана, после чего полицейские задержали всех членов совета — более 20 человек.

Эта история получила широкую огласку в местных СМИ. Верховный судья Сакиб Нисар попросил генерального прокурора Пенджаба срочно представить ему доклад о произошедшем.

В Пакистане за изнасилование предусмотрено наказание от 25 лет заключения вплоть до смертной казни. Членам совета пока официально не предъявили обвинений, поэтому еще не ясно, какое наказание их ожидает.