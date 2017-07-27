У США и ЕС больше нет единой позиции по санкциям против РФ, заявили в ФРГ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США больше не согласовывают с Евросоюзом позицию по санкциям против России. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Эрлер отметил, что раньше Брюссель и Вашингтон согласовывали позиции, но теперь Вашингтон выходит из "координированного партнерства" в вопросе антироссийских санкций. Новые ограничительные меры американцев выходят за рамки урегулирования украинского кризиса и преследуют своей целью "наказать" Москву за "влияние" на президентские выборы в США, полагает чиновник.

По его словам, США используют санкции, чтобы увеличить экспорт энергоресурсов, создать рабочие места и укрепить позиции на международной арене.

В будущем "координировать санкционную политику будет трудно, но пытаться надо", добавил Эрлер.

Также он выразил опасение, что под действие новых санкций может попасть любое сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики, "вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Европы".

Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов поддержала законопроект по санкциям против России, Ирана и Северной Корее. Предполагается, что уже на этой неделе документ рассмотрят в сенате, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае утверждения новый пакет ограничительных мер может стать самым масштабным с начала 2014 года. В законопроекте закрепляются уже действующие санкции против России, а также вводятся новые ограничения, касающиеся в основном энергетической сферы.

В Кремле законопроект оценивают "крайне негативно" и считают, что он подрывает российско-американские отношения. Документ в нынешней редакции раскритиковали и в ЕС, поскольку санкции предусматривают ограничения против российских энергетических проектов в Европе.