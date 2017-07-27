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В мире

Эксперт объяснил, зачем Турции российские С-400

16:3027.07.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на Анкару. Архивное фотоВид на Анкару. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 июл — РИА Новости. Системы ПВО НАТО не могут защитить всю территорию Турции, большая часть восточных и юго-восточных провинций останется вне диапазона противоракетного щита альянса, заявил директор Центра стратегических исследований международной безопасности Университета MEF, профессор Мустафа Кибароглу, комментируя намерение Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400.

Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военный эксперт: Турция хочет снизить зависимость от НАТО, покупая С-400
Выступая во вторник на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов о поставке С-400. Он выразил надежду, что увидит ЗРК в своей стране, и сообщил, что стороны будет вести их совместное производство. При этом он не уточнил, когда и под каким именно документом были поставлены подписи.

"Ряд кругов может утверждать, что Турция была интегрирована в противоракетный щит альянса после Чикагского саммита НАТО 2012 года и этого достаточно. Однако факт остается фактом: ввиду географических и технологических сложностей, системы ПВО НАТО не в силах покрыть всю территорию Турции. Большая часть восточных и юго-восточных провинций Турции останется вне диапазона противоракетного щита альянса. Это не предположение, а реалии", — цитирует Кибароглу агентство Anadolu.

По его словам, вне зависимости от того, будет ли задействован в ближайшие годы противоракетный щит НАТО или нет, часть территории Турции с многомиллионным населением останется без защиты от вероятной ракетной угрозы с Ближнего Востока.

"Поэтому ждать от властей Турции бездействия на фоне наличия реальной угрозы нелогично", — отметил эксперт.

Он напомнил, что высокопоставленные политики и военные чины ряда стран НАТО в последние недели усиливают критику и давление на Анкару, осознавая, что контуры турецко-российской сделки по С-400 становятся все яснее. "Представители Турции периодически выступают с разъяснениями по техническим аспектам соглашения по ЗРК С-400, а союзники прекрасно осознают, что российские комплексы могут функционировать параллельно с системами НАТО, не нанося урона системе безопасности. Однако, как заметил один из представителей Североатлантического альянса, идея закупок систем С-400 "не понравилась Брюсселю по политическим причинам", — сказал Кибароглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Военный политолог: с российскими С-400 Турция "выпадет" из системы ПРО НАТО
По его словам, Турция нуждается в формировании отечественной системы противоракетной обороны, что компенсирует недостатки противоракетного щита НАТО. "В краткосрочной перспективе это возможно только путем закупки систем ПРО, а таких стран не так много. В долгосрочной перспективе ЗРК будут заменены системами местного производства", — добавил эксперт.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. До настоящего время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.

Глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил ранее, что покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне. Со своей стороны Эрдоган выразил удивление в связи с этим заявлением. По его словам, каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности и с какой стороны эти меры можно обеспечить, туда и делаются шаги. Президент Турции заметил, что с США решить этот вопрос не удалось, поэтому Анкара обратила внимание на С-400.

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