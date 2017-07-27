В центре Киева сторонники Саакашвили устроили потасовку с полицией

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, выступающие против лишения его украинского гражданства, устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания администрации президента Украины в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.