В центре Киева сторонники Саакашвили устроили потасовку с полицией

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, выступающие против лишения его украинского гражданства, устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания администрации президента Украины в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В четверг на площади Независимости начался немногочисленный митинг противников лишения Саакашвили украинского гражданства.

Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.