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В мире

Провокация от адмирала: эксперты оценили угрозу ядерного удара США по Китаю

16:1227.07.2017
(обновлено: 16:14 27.07.2017)
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© Flickr / Official U.S. Navy PageКорабль ВМС США LCS Coronado. Архивное фотоКорабль ВМС США LCS Coronado. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок считает нереальным ядерный удар США по Китаю. Аналогичным образом оценили слова командующего американским Тихоокеанским флотом Скотта Свифта и другие эксперты.

Что сказал адмирал

Авианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy
Адмирал ВМС США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю
Выступая на конференции по безопасности в Австралии, американский военный заявил о готовности выполнить любой приказ президента Дональда Трампа. В частности, он ответил утвердительно на вопрос одного из ученых, который поинтересовался, смог бы ли адмирал в случае необходимости атаковать Китай.

"Каждый военнослужащий США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего", — подчеркнул Свифт.

Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США. В зону ответственности этого соединения входит почти вся акватория Тихого и Индийского океанов (от западного побережья США до восточных берегов Арктики), а также часть арктического бассейна общей площадью более 100 миллионов квадратных миль.

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В состав Тихоокеанского флота ВМС США входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты. На их вооружении, в частности, состоят три атомных авианосца и более двух десятков атомных подлодок.

Или провокация, или не подумал

Комментирую слова адмирала, глава Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок заявил РИА Новости, что вероятность ядерного конфликта между США и Китаем крайне низка.

"Это либо информационная провокация с целью изучить реакцию России и Китая, либо необдуманное заявление военного. По всей видимости, в США забыли, что около 50 процентов их производства находится в Китае, и Поднебесная могла бы предпринять соответствующие шаги в случае угрозы или прямого нападения", — пояснил эксперт.

Цыганок добавил, что Южная Корея и Япония (соседи Китая и одни из главных союзников США) очень быстро найдут нужные слова, чтобы убедить Америку "задуматься", так как обострение отношений с Китаем заденет, прежде всего, их интересы.

Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
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По мнению эксперта, Соединенные Штаты также должны учитывать тот факт, что в игру может включиться и союзник Китая — Северная Корея, войска которой хорошо подготовлены и готовы начать диверсионные операции как против американских войск в регионе, так и против союзников США.

"Опасная провокация"

В свою очередь, профессор Академии военных наук Владимир Козин назвал слова Свифта провокацией.

"Это заявление провокационное, очень опасное. Но это лишь подтверждает решимость Китая и России быть стратегическими партнерами, внимательно следить за ситуацией в районе Тихого океана. На фоне таких громогласных милитаристских заявлений из США, думаю, Москва и Пекин должны еще больше сотрудничать в военно-стратегической области, укреплять свой ядерный арсенал и противоракетную оборону", — отметил военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Самолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
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По его словам, заявление американского адмирала основано на ядерной стратегии США.

"Американцы действительно имеют список государств, по которым, в случае необходимости, они планируют нанести первый ядерный удар. В этом списке на первом месте — Россия, на втором — КНР. Китай еще в 1964 году сделал заявление о неприменении ядерного оружия в первом ядерном ударе. Идея ответить взаимностью предлагалась китайской стороной американцам не раз. Но американцев это предложение не устроило. Более того, современная американская ядерная стратегия как раз предусматривает нанесение первого ядерного удара. Китай, как известно, имеет гораздо меньший ядерный арсенал, чем США", — подчеркнул Козин.

Эксперт добавил, что слова о возможном ядерной ударе по Китаю можно расценивать как "давление на Пекин, чтобы он оказал влияние на Северную Корею по поводу ее ядерной программы или как обыкновенную залихвастость адмирала Свифта, желание показать "ядерные мускулы".

Китай сможет дать ответ

Авианосец Ляонин
© REUTERS / Bobby Yip
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Главный редактор журнала "Национальная Оборона" Игорь Коротченко выразил уверенность, что Пекин сможет дать ответ на атаку со стороны США.

"Учитывая, что в Поднебесной в последнее десятилетие активно развивается мобильная компонента стратегических ядерных сил — подвижные грунтовые ракетные комплексы, плюс подводные лодки с баллистическими ракетами, ответный удар Китая может привести если не к уничтожению США, то к нанесению абсолютно неприемлемого массового ущерба этому государству. Полагаю, Дональд Трамп отчетливо это понимает, и подобного приказа не отдаст", — отметил эксперт.

При этом Коротченко усомнился в реальности угрозы столкновения двух стран.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"Речь не шла о прямой угрозе нанесения удара по Китаю. Вопрос командующему Тихоокеанским флотом США Скотту Свифту был "А выполните ли вы приказ?", на что профессиональный военный ответил безусловным "да": приказ верховного главнокомандующего должен быть выполнен. Но я сильно сомневаюсь, что такой приказ будет отдан президентом Трампом, даже учитывая все накопившиеся противоречия между КНР и США", — пояснил главред журнала "Национальная Оборона".

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