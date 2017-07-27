АЕБ обеспокоена введением новых санкций со стороны США против России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обеспокоена введением дополнительных экономических санкций со стороны США против РФ, поскольку данные санкции затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в ряде секторов, говорится в сообщении АЕБ.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против РФ, так как они могут затронуть экономические интересы ЕС.

"АЕБ вновь подтверждает свою позицию, направленную против любых экономических санкций и любого ограничения свободной торговли и инвестиций, а также выступает за деэскалацию напряжённости между всеми заинтересованными сторонами", — говорится в сообщении.

"Мы не поддерживаем введение дополнительных экономических санкций со стороны США и призываем к тому, чтобы власти США, ЕС и РФ нашли скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений", — добавляют в ассоциации.

По мнению АЕБ, введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьёзному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях. "Особую нашу обеспокоенность вызывает то, что санкции США затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией", — отмечается в релизе.