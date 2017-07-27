Палестина назвала великим историческим моментом отмену мер на Храмовой горе

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору. Архивное фотоу.

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору. Архивное фотоу.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Представитель правительства Палестины Юсеф аль-Махмуд назвал отмену Израилем новых мер безопасности на Храмовой горе великим историческим моментом и победой народа и руководства Палестины.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама.

"Вхождение в мечеть Аль-Акса сегодня — это великий исторический момент, который готовит путь к освобождению и предвещает скорую неизбежную кончину израильской оккупации", — цитирует аль-Махмуда палестинское агентство WAFA.

Представитель правительства добавил, что палестинский народ и его руководство "доказали способность добиться победы через сплоченность".

"Битва за мечеть Аль-Акса — это битва за господство в Иерусалиме, в которой победил наш арабский палестинский народ и его руководство", — заявил он, призвав соотечественников продолжить единение, чтобы "осуществить палестинскую мечту о создании независимого государства" со столицей в Восточном Иерусалиме.

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Отказавшись подниматься к мечетям Храмовой горы до полной отмены израильских мер контроля, палестинцы устраивали на иерусалимских улицах массовые молитвы, регулярно перерастающие в столкновения с полицией. В ежедневных протестах погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.