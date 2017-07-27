Южнокорейские эксперты рассказали, на чем сосредоточились хакеры из КНДР

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Северокорейские хакеры перенаправили свою активность с поиска секретных данных о военных разработках на добычу финансов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на доклад южнокорейского Института финансовой безопасности (FSI).

Эксперты зафиксировали восемь кибератак, совершенных группой хакеров Andariel с мая 2013 года. Использованные группой коды и интернет-протоколы схожи с теми, что применяли хакеры Lazarus, которых связывают с кражей 81 миллиона долларов со счетов цетробанка Бангладеш и атакой на студию Sony в 2014 году. Компания "Лаборатория Касперского" получила цифровые доказательства того, что группа связана с Северной Кореей.

По данным южнокорейских аналитиков, в погоне за деньгами хакеры даже устанавливали вредоносные программы на банкоматы, чтобы похищать информацию о банковских картах. Затем данные передавались сообщникам в Тайване, КНР и Таиланде, которые должны были снять средства со счетов. Злоумышленникам удалось выкрасть лишь несколько тысяч долларов, так как их быстро вычислили правоохранительные органы Южной Кореи.

Хакеры Andariel также вступали в сговор с группой BlueNoroff — предположительно также связанной с объединением Lazarus — для совершения кибератаки на некий крупный финансовый институт Республики Корея, отмечают эксперты FSI.