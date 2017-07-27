СМИ: Саакашвили планирует в пятницу вернуться на Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в пятницу планирует вернуться на Украину, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в окружении политика.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, сообщили, что политик находится в США.

"В пятницу Саакашвили собирается вернуться в Украину", — говорится в сообщении издания.

Михаил Саакашвили, которому на родине предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, попытался реанимировать политическую карьеру на Украине. Киев дважды отказывал Тбилиси в экстрадиции лишенного гражданства экс-президента. В 2015-2016 годах бывший президент Грузии занимал пост губернатора Одессы, но подал в отставку, мотивировав это нежеланием украинских властей бороться с коррупцией, и создал собственную партию.