В Японии огненный красный муравей впервые укусил человека

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские медики зафиксировали первый случай укуса человека красным огненным муравьем, которые считаются одними из самых опасных в мире; инцидент произошел в порту Хаката на юго-западном острове Кюсю.

Красные огненные муравьи были обнаружены в порту Хаката около недели назад. По данным министерства здравоохранения Японии, несколько десятков опасных насекомых и куколок были найдены рядом с контейнером, прибывшим из Китая. Муравьи были тут же уничтожены. При этом информации о том, был ли уже отправлен груз из этого контейнера по различным складам в Японии, нет.

По данным телеканала NHK, пострадавшим оказался один из сотрудников порта, который разгружал товар из контейнера, прибывшего ранее из Китая. Согласно предварительной информации, человек почувствовал укус насекомого. Спустя некоторое время вокруг места укуса появилась сыпь, и работник порта был доставлен в ближайшую больницу.

Медики подтвердили, что человек был укушен красным огненным муравьем. Угрозы его здоровью нет. Этот случай стал первым в Японии.

Это уже не первый случай, когда в прибывающих в страну контейнерах находят красных огненных муравьев. Ранее красные огненные муравьи были обнаружены в контейнерах, прибывших из Китая в порты городов Нагоя и Токио. В мае насекомые были найдены в порту Кобэ. Специалисты опасаются распространения этих насекомых.

После укуса огненных красных муравьев у большинства людей отмечаются покраснения кожи, волдыри и отеки. В некоторых случаях возможны головокружение и рвота. Наибольшую опасность этот вид муравьев представляет для людей, предрасположенных к аллергии, так как их укус может спровоцировать реакции вплоть до анафилактического шока с возможным летальным исходом.