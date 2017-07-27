Евросоюз готов к миграционной операции в водах Ливии

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия. Архивное фото

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз готов проводить военно-морскую операцию по борьбе с нелегальной миграцией в территориальных водах Ливии при приглашении со стороны ливийских властей и в контексте резолюций СБ ООН, заявил представитель ЕК Карлос Мартин.

В среду премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил, что Ливия попросила Италию направить корабли ВМС к ливийским берегам для совместной борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов. По его словам, запрос ливийских властей находится на рассмотрении министерства обороны, правительство намерено оценивать предстоящие решения совместно с парламентом.

"Мы готовы перейти к следующему этапу операции, когда будут выполнены необходимые условия. Это предполагает приглашение со стороны законных ливийских властей, а также (мы) принимаем во внимание любые применимые резолюции СБ ООН", — сказал Мартин, комментируя запрос Ливии.

Операция стран ЕС EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, основной ее задачей является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. В июне 2016 года главы МИД расширили ее мандат, добавив две дополнительных задачи: обучение офицеров ливийской береговой охраны и ВМС и имплементация введенного ООН оружейного эмбарго в отношении Ливии. Совет ЕС 25 июля 2017 года также учредил механизм надзора за обучением ливийцев и наделил миссию правом наблюдать за незаконным экспортом ливийской нефти.

Военно-морская операция изначально была разделена на три этапа. Первый касался размещения в международных водах кораблей и воздушных судов стран-членов ЕС для сбора информации о нелегальной перевозке мигрантов. Второй этап, к которому ЕС перешел в октябре 2015 года, предполагает досмотр в международных водах подозрительных судов, следующих без флага, и тех судов, на досмотр которых даст согласие государство, под флагом которого они движутся. Для третьей фазы, в ходе которой корабли ЕС будут действовать в территориальных водах Ливии, требуется согласие ливийских властей и резолюция СБ ООН.