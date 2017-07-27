Трамп может согласовать более жесткий вариант антироссийских санкций

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил в интервью телеканалу CNN, что президент Дональд Трамп может наложить вето на законопроект по антироссийским санкциям, чтобы согласовать более жесткий вариант документа.

"Он может подписать санкции именно в таком виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жесткую сделку против России", — заявил Скарамуччи.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Теперь документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года, его основу составят ограничения в сфере энергетики.

Ранее в Белом доме отмечали, что поддерживают документ, который серьезно ограничивает полномочий президента в вопросе принятия и отмены санкций. Так, он включает пункт, обязующий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену ограничений.

В Кремле заявили, что новый законопроект подрывает российско-американские отношения, пообещав отреагировать, когда "документ будет формализован". В российском МИД подчеркнули, что Вашингтон вредит в первую очередь своей стране, подрывая авторитет США и доверие к ним.

Новые санкции раскритиковали и в ЕС, поскольку документ предполагает ограничения против российских энергетических проектов в Европе. Еврокомиссия заявила, что готова принять ответные меры, если США введут новые санкции без учета опасений Евросоюза.