Трамп может согласовать более жесткий вариант антироссийских санкций

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил в интервью телеканалу CNN, что президент Дональд Трамп может наложить вето на законопроект по антироссийским санкциям, чтобы согласовать более жесткий вариант документа.
"Он может подписать санкции именно в таком виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жесткую сделку против России", — заявил Скарамуччи.
Ранее в Белом доме отмечали, что поддерживают документ, который серьезно ограничивает полномочий президента в вопросе принятия и отмены санкций. Так, он включает пункт, обязующий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену ограничений.
Новые санкции раскритиковали и в ЕС, поскольку документ предполагает ограничения против российских энергетических проектов в Европе. Еврокомиссия заявила, что готова принять ответные меры, если США введут новые санкции без учета опасений Евросоюза.