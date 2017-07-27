Эксперт оценил вероятность ядерного удара США по Китаю

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возможность ядерного удара кораблей ВМС США по Китаю низка, заявление о такой возможности – скорее провокация с целью изучить реакции Пекина и Москвы или просто необдуманные слова, считает глава Центра военного прогнозирования (Россия) Анатолий Цыганок.

Так эксперт прокомментировал РИА Новости заявление американского адмирала Скотта Свифта о готовности армии США нанести ядерный удар по Китаю в случае поступления соответствующего приказа.

"Это либо информационная провокация с целью изучить реакцию России и Китая, либо необдуманное заявление военного. По всей видимости, в США забыли, что около 50% их производства находится в Китае, и Поднебесная могла бы предпринять соответствующие шаги в случае угрозы или прямого нападения", — заявил эксперт в четверг.

Цыганок полагает, что подобная невоенная мера больно ударит по американской экономике. Он добавил, что соседи Китая и союзники США – Южная Корея и Япония — очень быстро найдут нужные слова, чтобы убедить Америку задуматься, так как обострение отношений с Китаем заденет, прежде всего, их интересы.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты также должны сильно опасаться, что в игру может включиться союзник Китая — КНДР, войска которой хорошо подготовлены и готовы начать диверсионные операции как против американских войск в регионе, так и против уже упомянутых союзников США.