Эксперт оценил вероятность ядерного удара США по Китаю

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возможность ядерного удара кораблей ВМС США по Китаю низка, заявление о такой возможности – скорее провокация с целью изучить реакции Пекина и Москвы или просто необдуманные слова, считает глава Центра военного прогнозирования (Россия) Анатолий Цыганок.
"Это либо информационная провокация с целью изучить реакцию России и Китая, либо необдуманное заявление военного. По всей видимости, в США забыли, что около 50% их производства находится в Китае, и Поднебесная могла бы предпринять соответствующие шаги в случае угрозы или прямого нападения", — заявил эксперт в четверг.
По мнению эксперта, Соединенные Штаты также должны сильно опасаться, что в игру может включиться союзник Китая — КНДР, войска которой хорошо подготовлены и готовы начать диверсионные операции как против американских войск в регионе, так и против уже упомянутых союзников США.