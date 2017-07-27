Против Саакашвили на Украине нет уголовных дел, заявил депутат Рады

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Против бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине нет уголовных дел, заявил в четверг на митинге в поддержку Саакашвили внефракционный депутат Верховной рады Юрий Деревянко со ссылкой на генпрокурора страны.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Генпрокурор Украины Юрий Луценко нам объяснил, что никаких уголовных дел против гражданина Украины Михаила Саакашвили нет. Также, что сегодня нет никаких других экстрадиционных дел", — сказал Деревянко.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.