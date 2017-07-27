Великобритания отправит два новейших авианосца в Южно-Китайское море

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Великобритания планирует отправить два новейших авианосца в Южно-Китайское море для реализации операции по обеспечению свободы судоходства, заявил в четверг во время выступления в Сиднее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

"Первое, что мы сделаем с нашими двумя превосходными новыми авианосцами, которые мы только построили, – это направим их в этот регион для проведения операции по обеспечению свободы судоходства", — приводит слова Джонсона газета Financial Times.

По словам Джонсона, целью отправки британских авианосцев является "подтверждение нашей веры в основанную на правилах международную систему и свободу судоходства в этих водных артериях, которые абсолютно необходимы для мировой торговли".

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.