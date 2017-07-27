В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Митинг сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, выступающих против лишения его украинского гражданства, начался в Киеве на площади Независимости, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Участники немногочисленного митинга собрались возле стелы Независимости, они держат национальные флаги Украины. Все желающие в режиме открытого микрофона выступают в поддержку Саакашвили. Митингующие заявили о намерении подать петицию в адрес президента с требованием отменить решение о лишении гражданства, а также оспорить указ президента в суде.

Организаторы митинга подчеркивают, что акция не политическая, в ней не принимают участие партии. Они также заявили, что сторонники Саакашвили едут в украинскую столицу из разных регионов.

Few hundred people gathered on Kiev's Independence Square for rally supporting Saakashvili. People holding their Ukrainian passports pic.twitter.com/CgCnSIhiF5 — Ian Bateson (@ianbateson) 27 июля 2017 г.

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