Администрация Трампа настаивает на инспекциях на военных объектах Ирана

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении проверок на "подозрительных" военных объектах в Иране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным агентства, проведение проверок является частью того, что должно стать более агрессивным подходом в попытке предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Как сообщили источники агентства, усилия администрации США также включают в себя обсуждения с европейскими странами переговоров о следующем соглашении, которое не даст Ирану возможность возобновить развитие ядерного потенциала после того, как закончится срок действия ограничений сделки, заключенной иранскими властями и "шестеркой" международных посредников в 2015 году.

Как сообщает агентство, запрос о проведении инспекций, которым Иран, вероятно, будет противостоять, может оказать серьезное влияние на решение Трампа по поводу существующих договоренностей с Тегераном. Если Иран откажет в проведении проверок, у Трампа появятся основания говорить, что Тегеран нарушает сделку, тем самым сделав Иран главной ответственной стороной за возможный срыв соглашения.

Чтобы провести проверки на новых объектах в Иране, США нужно заручиться поддержкой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и большинства стран, участвующих в соглашении. Однако, как отмечают источники агентства, США пока столкнулись с сопротивлением по этому поводу, так как еще не предоставили убедительных доказательств запрещенной деятельности на военных объектах в Иране, которые МАГАТЭ могло бы использовать, чтобы обосновать проверки. Как сообщили источники, в настоящее время США проводят разведку с целью поиска необходимых доказательств.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.