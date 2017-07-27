Пушилин рассказал о возможных последствиях поставок Киеву оружия из США

МАКЕЕВКА, 27 июл — РИА Новости. Поставки оружия из США на Украину могут привести к обострению конфликта в Донбассе, заявил в четверг журналистам полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Поставлять оружие одной из сторон, о возможностях которых заявил (спецпредставитель США по Украине Курт) Волкер, это тоже не целесообразно, потому что это предаст какой-то уверенности… придаст некий толчок для того, чтобы был развязан полноценный конфликт", — сказал он.

Ранее Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".