Катар готов к диалогу после ответа инициаторов блокады на предложения США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Катар готов обсудить время и место переговоров с четырьмя странами, предъявившими ему ультиматум, если те ответят на предложения США по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее совершил турне по странам Ближнего Востока: он провел консультации в Дохе, Саудовской Аравии, где принял участие в заседании стран, бойкотирующих Катар, а затем вернулся в Катар для встречи с эмиром. После турне Тиллерсон заявил, что американская сторона поддерживает Кувейт, выступающий в качестве главного посредника в решении конфликта, однако Вашингтон мог бы предложить свои идеи по поводу того, как стоит урегулировать сложившуюся ситуацию. Он добавил, что некоторые проблемы между странами существуют уже очень давно, поэтому для их решения потребуется больше времени.

Согласно опубликованному на сайте МИД заявлению, Тиллерсон передал катарскому коллеге предложения США по разрешению дипломатического кризиса. "Аль Тани подчеркнул, что прежде чем определять время или место для диалога, необходим ответ на предложения США… от стран, наложивших блокаду, требуется ответить на них, затем уже возможен переход к диалогу", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Аль Тани подчеркнул важность посреднической роли Кувейта, а также поддержки ее со стороны США и РФ. По словам министра, в ближайшие дни "возможно оказание давления на государства, устроившие блокаду". В чем именно будет выражено давление, в заявлении МИД не сообщается.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.