МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кремль считает преждевременным комментировать возможную реакцию на возможные новые санкции США: будет закон — будем реагировать, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистки, правильно ли было бы понять, что Россия все-таки надеется на то, что этот законопроект не пройдет и что президент США Дональд Трамп его не подпишет, Песков переспросил журналистку: "С чего вы взяли?"
Журналистка в ответ на это отметила: "Ну, если пока нет реакции (в Кремле)?"
"Пока нет реакции, потому что нет формализованного решения, нет закона, зачем реагировать на законопроект? Будет закон, мы будем реагировать", — подчеркнул в свою очередь Песков.
"Я пока не буду что-то анонсировать, но посмотрим. В любом случае, там же продолжается пока процесс согласования, поэтому когда он будет финализирован, тогда можно будет формулировать какое-то отношение", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли реакция России на этот законопроект.
При этом Песков отказался отвечать на вопрос, есть ли такие сферы, в которых Россия могла бы ответить на санкции без вреда для экономики.
"Я не считаю возможным вообще ответ на этот вопрос. Без ответа оставляю", — подчеркнул он.