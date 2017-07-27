В Кремле отказались ответить на вопрос о реакции РФ на новые санкции США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кремль считает преждевременным комментировать возможную реакцию на возможные новые санкции США: будет закон — будем реагировать, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против РФ, так как они могут затронуть экономические интересы ЕС.

Отвечая на вопрос журналистки, правильно ли было бы понять, что Россия все-таки надеется на то, что этот законопроект не пройдет и что президент США Дональд Трамп его не подпишет, Песков переспросил журналистку: "С чего вы взяли?"

Журналистка в ответ на это отметила: "Ну, если пока нет реакции (в Кремле)?"

"Пока нет реакции, потому что нет формализованного решения, нет закона, зачем реагировать на законопроект? Будет закон, мы будем реагировать", — подчеркнул в свою очередь Песков.

Журналистка вновь спросила, есть ли все-таки в Кремле надежда, что законопроект не пройдет дальше. Песков сказал: "Ну, у вас, наверное, есть, я не говорю ни про какие надежды".

"Я пока не буду что-то анонсировать, но посмотрим. В любом случае, там же продолжается пока процесс согласования, поэтому когда он будет финализирован, тогда можно будет формулировать какое-то отношение", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли реакция России на этот законопроект.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос, есть ли такие сферы, в которых Россия могла бы ответить на санкции без вреда для экономики.

"Я не считаю возможным вообще ответ на этот вопрос. Без ответа оставляю", — подчеркнул он.