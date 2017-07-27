СМИ: Volkswagen модернизирует четыре миллиона машин для снижения выбросов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Volkswagen намерен модернизировать в общей сложности около 4 миллионов автомобилей с дизельными двигателями для снижения уровня вредных выбросов, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на руководителя концерна Маттиаса Мюллера.

По данным издания, Мюллер сделал соответствующее заявление в четверг после разговора с министром окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Барбарой Хендрикс. По данным компании, под программу модернизации таким образом попадают дополнительно 1,5 миллиона автомобилей. Из-за "дизельного скандала" Volkswagen уже должны дооборудовать около 2,5 миллионов автомобилей.

"Мы знаем о нашей ответственности за окружающую среду и за наши рабочие места", — заявил Мюллер.

Перед встречей с главой Volkswagen Хендрикс заявила, что для автомобильной индустрии наступил "поворотный момент". Она также предложила усилить контроль над автомобильной отраслью не только со стороны министерства транспорта, но и со стороны министерства окружающей среды.

Хендрикс вместе с министром транспорта ФРГ Александером Добриндтом должны 2 августа присутствовать на встрече, посвященной проблеме дизельных автомобилей. На встрече планируется обсудить модернизацию программного обеспечения и самих дизельных двигателей. По словам Хендрикс, в программе мероприятия не значится обсуждение предполагаемого "картельного сговора" крупнейших автопроизводителей Германии, но эта тема наложит свой отпечаток на "атмосферу дебатов".

Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 года был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии.