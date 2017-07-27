Эксперты разъяснили слова американского адмирала о ядерном ударе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Китай в случае ядерного удара со стороны США незамедлительно нанесет ответный, способный причинить Соединенным Штатам неприемлемый ущерб, поэтому, даже с учетом всех накопившихся противоречий, предпосылок к началу войны между этими державами нет, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная Оборона" Игорь Коротченко.

Как сообщило ранее американское информационное агентство Ассошиэйтед Пресс , о возможности нанесения ядерного удара по Китаю командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил, выступая на конференции по безопасности в Австралии. Когда один из ученых спросил адмирала, выполнил бы ли он приказ президента о нанесении ядерного удара по Китаю, военный сказал: "Ответ — да. Каждый военнослужащий США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего".

"Речь не шла о прямой угрозе нанесения удара по Китаю. Вопрос командующему Тихоокеанским флотом США Скотту Свифту был "А выполните ли вы приказ?", на что профессиональный военный ответил безусловным "да": приказ верховного главнокомандующего должен быть выполнен. Но я сильно сомневаюсь, что такой приказ будет отдан президентом Трампом, даже учитывая все накопившиеся противоречия между КНР и США", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, допустить возможность нанесения удара — "это значит, развязать КНР руки для незамедлительных ответных действий". "Учитывая, что в Поднебесной в последнее десятилетие активно развивается мобильная компонента стратегических ядерных сил — подвижные грунтовые ракетные комплексы, плюс подводные лодки с баллистическими ракетами, ответный удар Китая может привести если не к уничтожению США, то к нанесению абсолютно неприемлемого массового ущерба этому государству. Полагаю, Дональд Трамп отчетливо это понимает, и подобного приказа не отдаст", — заявил главный редактор журнала "Национальная Оборона".

Как уточнил со своей стороны главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, Китай, в случае начала ядерной войны, может нанести США значительный ущерб, поэтому вероятность обмена ядерными ударами очень маловероятна, предпосылок к такой войне нет.

"У Китая, конечно, гораздо меньше ядерный потенциал, но, тем не менее, он имеет на вооружении и баллистические межконтинентальные ракеты наземного базирования и ракеты на подлодках, которых мало, они в стадии опытной эксплуатации. Но, несмотря на то, что число ракет и боеголовок у Китая гораздо меньше, чем у США, ущерб будет нанесен неприемлемый", — сказал Мураховский.

При этом он отметил, что сегодня вероятность ядерной войны между США и Китаем немногим отличается от нуля, предпосылок для нее нет.

"Давайте на секунду представим, что боеголовки мощностью хотя бы в 500 килотонн упадут на Нью-Йорк, Вашингтон или агломерацию в Калифорнии, где десятки миллионов жителей. Несмотря на всю нынешнюю истерию в США в политической сфере, среди законодателей, но самоубийц там нет. И кстати, в отношении России тоже", — заключил Мураховский.