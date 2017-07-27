Приговор осужденному в Баку Лапшину вступит в силу в середине августа

БАКУ, 27 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Приговор суда по делу осужденного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, вступит в силу во второй декаде августа, после этого можно будет рассматривать вопрос его экстрадиции в Израиль, заявил адвокат блогера Эдуард Чернин.

В среду Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

По словам Чернина, несмотря на то что между Азербайджаном и Израилем нет прямого соглашения об обмене осужденными, действующий закон АР об экстрадиции позволяет выдать заключенного.

"Есть еще европейские конвенции, к которым мы присоединились. В любом случае внутреннее законодательство позволяет это сделать. Приговор суда вступит в силу во второй декаде августа, и только после этого можно будет рассматривать вопрос экстрадиции Лапшина", — приводит слова адвоката Sputnik-Азербайджан.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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