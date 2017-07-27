В ЛНР сформировали молодежный парламент

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Молодежный парламент сформировали в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в четверг журналистам председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

"Будет 75 депутатов. Уже фактически список сформирован, в ближайшее время мы его озвучим и они соберутся на свое первое пленарное заседание", — сказал Дегтяренко.

По его словам, основными задачами депутатов молодежного парламента станут работа с людьми, выявление проблем и предложение путей их решения Народному Совету ЛНР в виде рекомендаций или законопроектов. Возраст депутатов молодежного парламента от 19 до 28 лет. Однако 14 человек представлены общественной организацией "Молодая гвардия", которые по уставу младше 18 лет. "Для них мы сделали исключение, и 14 человек будет в возрасте до 18 лет", — уточнил Дегтяренко.

Данной работой депутаты будут заниматься на общественных началах.