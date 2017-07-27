Евросоюз запустил новую гуманитарную программу помощи беженцам в Греции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Еврокомиссия в четверг объявила о начале новой гуманитарной программы помощи беженцам в Греции стоимостью 209 миллионов евро, говорится пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Программа носит название ESTIA. Одним из ее проектов, запускаемых вместе с УВКБ ООН, является помощь беженцам и их семьям в получении съемного жилья — порядка 22 тысяч мест. Ожидается, что число беженцев, которые проживают в арендованном жилье, к концу 2017 года возрастет до 30 тысяч человек. На эти цели отводится порядка 93,5 миллиона евро.

Еще одним проектом является перевод беженцами денежного пособия на специальные карточки.

"Цель этих новых проектов заключается в том, чтобы помочь беженцам выбраться из лагерей в обыкновенное жилье и жить нормальной и спокойной жизнью", — заявил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.