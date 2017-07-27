Евросоюз запустил новую гуманитарную программу помощи беженцам в Греции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Еврокомиссия в четверг объявила о начале новой гуманитарной программы помощи беженцам в Греции стоимостью 209 миллионов евро, говорится пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.
Еще одним проектом является перевод беженцами денежного пособия на специальные карточки.
"Цель этих новых проектов заключается в том, чтобы помочь беженцам выбраться из лагерей в обыкновенное жилье и жить нормальной и спокойной жизнью", — заявил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.