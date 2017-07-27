СМИ: в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото

Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула, сообщает портал Haber7.

По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.