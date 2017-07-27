Экс-чиновников в Южной Корее осудили за "черный список" деятелей культуры

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Центральный суд Сеула приговорил бывшего главу администрации экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе — Ким Ги Чхуна — к трем годам тюремного заключения, признав его причастным к составлению "черных списков" деятелей культуры и искусства, критиковавших бывшее правительство.

По данным агентства Ренхап , суд счел Ким Ги Чхуна виновным в превышении полномочий и лжесвидетельстве под присягой.

Бывший министр культуры, спорта и туризма Чо Юн Сон была приговорена к году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Еще пятеро высокопоставленных чиновников получили тюремные сроки от 18 месяцев до двух лет. В частности, другой бывший министр культуры Ким Ён Док был приговорен к двум годам лишения свободы, а бывший заместитель главы минкультуры Чон Гван Джу и бывший секретарь экс-президента страны по политическим вопросам Син Дон Чхоль — к полутора годам тюремного заключения соответственно.

Обвинения всем подсудимым были предъявлены в апреле. Прокуратура Южной Кореи утверждала, что эти лица злоупотребляли своим служебным положением и вмешивались в дела государственного комитета по культуре и искусству, чтобы его гранты не выдавались тем, кто выступал в какой-либо форме против консервативного правительства Пак Кын Хе. В качестве меры наказания сторона обвинения настаивала на лишении свободы сроком на пять лет.

Пак Кын Хе была отстранена от власти ранее в этом году после импичмента в связи с коррупционным скандалом, в том числе с фактами попадания в "черный список" около 10 тысяч деятелей культуры, которые лишались поддержки со стороны властей. В мае этого года в Южной Корее были проведены досрочные выборы, и к власти пришел демократический деятель Мун Чжэ Ин.