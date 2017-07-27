Депутат Госдумы рассказал о возможном ответе России на санкции США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ответные меры на санкции США могут и не потребовать согласования с парламентом РФ, все зависит от их уровня, заявил РИА Новости зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Все зависит от того, какие меры. Есть меры, которые могут быть объявлены органами исполнительной власти, МИДом — все зависит от уровня санкций", — сказал Новиков агентству, отвечая на вопрос, потребуют ли российские ответные меры согласования с парламентом РФ.
Накануне палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту.
Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.