Депутат Госдумы рассказал о возможном ответе России на санкции США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ответные меры на санкции США могут и не потребовать согласования с парламентом РФ, все зависит от их уровня, заявил РИА Новости зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Как ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД РФ, в ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США. По данным издания, ответные меры Москвы будут учитывать и дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

"Все зависит от того, какие меры. Есть меры, которые могут быть объявлены органами исполнительной власти, МИДом — все зависит от уровня санкций", — сказал Новиков агентству, отвечая на вопрос, потребуют ли российские ответные меры согласования с парламентом РФ.

Накануне палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.