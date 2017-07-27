Положение Саакашвили как апатрида незавидное, считает юрист

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Положение бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в статусе апатрида незавидное, так как он теперь обладает очень ограниченными правами, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"С точки зрения и международного права, и права любой страны, статус апатрида рассматривается как наименее желательный. Он лишился гражданства двух стран, он ограничен в своих правах и возможностях", — сказал Капустин РИА Новости, отметив, в частности, что впредь Саакашвили лишен прав участвовать в голосованиях, обладать и распоряжаться собственностью, получать социальное обеспечение.

Российский эксперт по международному праву указал на отличие статуса апатрида от статуса политического беженца. "Если он гражданин, но бежал из своей страны по каким-либо причинам – стихийные бедствия, политическое преследование – он сохраняет гражданство, его права обеспечиваются", — сказал эксперт. При этом, по его словам, международная конвенция хоть и предусматривает минимум прав для апатридов, "но они все-таки рассматриваются как временные".

Капустин указал, что страна сама предлагает гражданство человеку в исключительных случаях, например, как почетное гражданство, и тогда согласия этого человека не спрашивают. "На самом деле есть страны, которые заинтересованы в притоке иностранцев", — отметил Капустин, назвав среди таких стран и США, где сейчас находится Саакашвили.

"Предлагать ему (Саакашвили – ред.) никто не будет. Ему помогут оформить временные документы на въезд, на проживание, не более того. Если он хочет получить гражданство, он будет вынужден обращаться к властям США с просьбой ему такое гражданство получить", — сказал собеседник агентства. При этом он считает, что у Саакашвили могут быть в США "влиятельные покровители, которые могут ему в этом содействовать".

При этом Капустин не стал комментировать возможные действия Саакашвили в его ситуации, так как, по словам эксперта, у него "нет никакого желания давать подсказки Саакашвили, он наделал много нехорошего".

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.